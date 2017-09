Composition du nouveau Gouvernement : Abdoulaye Daouda Diallo cède son fauteuil à Aly Ngouille Ndiaye

Abdoulaye Daouda Diallo, celui qui fut le point de discorde entre l’opposition et le pouvoir, a changé de département. Après l’organisation cahoteuse des élections législatives dernières, beaucoup s’interrogeaient si M. Diallo allait continuer à occuper dans le nouveau Gouvernement, le fauteuil de ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal. Eh bien, il est parti.



Le désormais ex-ministre de l'Intérieur a été muté. Il devient ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement en remplacement de Monsieur Mansour Elimane KANE appelé à d’autres fonctions.



Ainsi c’est un autre homme politique, Ali Ngouille Ndiaye qui va désormais gérer les affaires de l'Intérieur.

Est-ce à dire que le président de la République donne un signal fort à l'opposition pour la tenue du dialogue politique ? Pour Wade et Cie, il n'était pas question de s'asseoir autour de la même table qu'Abdoulaye Daouda Diallo.





Affaire donc à suivre…