Comptes et mécomptes d’un scrutin (Par M. EL Hadji Assane Fall)

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Le scrutin du 31/07/2017 n’a pas encore fini de nous livrer ses secrets que les observateurs se penchent déjà sur ce que sera la présidentielle de 2019.



C’est évidemment sous ce prisme révélateur qu’il faut apprécier le rapport de forces savoureux qui est en train de se nouer sur le terrain.



Mais avant 2019, arrêtons-nous déjà à 2017, avec son cortège de vérités :



La révélation BBY, amenée par un PM des grands soirs, qui n’a quasiment rien concédé à l’adversaire. Il est difficile de faire mieux dans le genre.



Un trio de concurrents poussifs qui aura réussi parfois à galvaniser les foules mais dans un ordre dispersé, sans prise réelle avec la mécanique de la gagne.



A NOTER : peut repasser



Enfin un pelleton de derrière avec une kyrielle de peits partis et de mouvements dont le rêve s’est transformé en cauchemar.



A NOTER : Inapte à la fonction



Il était difficile de prévoir une telle issue à ces élections, dont l’organisation a été plombée par beaucoup de faits contre productifs :



Des cartes d’électeurs non disponibles à temps;



Un budget de production jugé trop élevé dans un contexte économique morose ;



Le tout sur fond de dialogue politique rompu entre le Pouvoir et l’Opposition.



Heureusement que, dans ce désert apocalyptique pour certains, les sages du CONSEIL CONSTITUTIONNEL, saisis bien à propos par le Président de la République, ont pu sauver l’essentiel: la transparence et la sincérité du scrutin.



La bonne tenue du taux de votants, annoncé à plus de 54 %, aurait dû être meilleure si les conditions de distribution des cartes étaient assainies et que les acteurs politiques entretenaient entre eux des rapports courtois, sereins et dénués de toute duplicité.



Tous les ingrédients expliquant la défiance des citoyens à l’ égard de sa classe politique, sont largement réunis.



En clair, le citoyen ne croit pas à la chose politique pour transformer son environnement et son quotidien.



Le jeu de poker menteur qui s’est ainsi instauré, n’est bien évidemment au bénéfice d’aucun camp sur le long terme. Mais, justement la règle est le court terme et là, méditons avec KEYNES qui disait que « sur le long terme, nous serons tous morts »



A l’heure où un véritable boulevard s’ouvre devant le Président SALL, beaucoup de questions restent en suspens; au premier rang desquelles, la prise en compte de la demande sociale.



Les attentes seront plus fortes en liaison avec les annonces et autres promesses électorales.



Le management de l’après élection avec une nouvelle appréciation sociologique et donc une réponse adaptée à la circonstance.



Les messages parviennent brouillés mettant en valeur la saisine du couple codage /décodage, qui s’avère indispensable.



Dans cette aventure, le Président SALL ne sera pas seul. Il aura à ses côtés, un compagnon pas docile et fidèle, par essence : la population et ses fortes impatiences.



Gageons que le pari reste jouable pour lui, pour réussir la gestion de rupture qu’il appelle de tous ses vœux.



M. El Hadji Assane Fall

Cordonnateur A.P.R.

Commune Patte D’ oie

Builders Villa C. 22

DAKAR

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook