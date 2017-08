Conakry : L’éboulement dune décharge a fait 9 morts

L’éboulement d’une partie de la plus grande décharge de Conakry, sise au quartier Concasseur, a fait 9 morts le mardi dernier, selon les sources policières.



Dans la journée du 21 août, la décharge d’ordures de Dar-es-Salam s’est affaissée, sous l’effet des eaux, sur trois maisons, causant neuf morts, des blessés et des dégâts.



Parmi les blessés, estimés au nombre de dix : deux sont admis à l’hôpital de Donka et deux au Centre de santé communale de Ratoma pour bénéficier de soins intensifs, selon les sources de nos confrères de "guineenew".