Concept « Sama éducation » Le programme philo en version pour une assimilation plus facile « Sama Education » tel est le nouveau concept lancé par le rappeur Bay Dibs. Ameth Zay Diba à l’état-civil et étudiant à l’université Gaston Berger, qui compte jouer sa partition dans l’enseignement des leçons de Philosophie aux élèves de la classe de terminale via la musique rap.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Très connu dans le milieu Hip-Hop saint-louisien qu’il a intégré depuis plus de 10 ans, Bay Dibs, apporte une touche innovante dans son art. A l’en croire « Sama Education » se veut un concept qui joint l’utile à l’agréable.



Le concept est divisé en deux composantes. La première dénommée RaPhilo est une composition qui prend en compte, l'essentiel du programme de philosophie des classes de terminale dispenée aux candidats au Bac.



Le second volet « Sama Education Show» consiste à organiser un grand concert de solidarité à l’université Gaston Berger le 13 Mars prochain, dont les retombées serviront à financer un autre projet intitulé « un étudiant, une bourse » », a expliqué Bay Dibs.



D’ailleurs, pour ce dernier projet, Ameth Zay Diba alias Bay Dibs déclare vouloir faire dans le social afin d’aider ses frères étudiants, surtout les plus nécessiteux. « Les retombées du concert seront utilisées pour appuyer les étudiants non boursiers à se payer des tickets de restauration et autres petits besoins. Nous voulons désormais partager tout l’argent qui proviendrait de nos activités avec les étudiants nécessiteux », a-t-il signalé.



Revenant sur la composante RaPhilo, Bay Dibs soutient avoir pris le temps nécessaire pour le réaliser. « Dans ce projet j’ai été accompagné par d’éminents professeurs de philosophie des Lycées de Saint-Louis. Je crois que le travail effectué sera utile », a dit l’étudiant rappeur.



Thierno Malick Ndiaye avec Direct Info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook