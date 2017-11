Concertation politique : Déthie Fall déchire l’invitation du ministre de l’Intérieur

Apres Mamadou Diop Decroix, Déthié Fall a aussi déchiré son carton d’invitation à la concertation sur le processus électoral. Cette rencontre initiée par le ministre de l’Intérieur se tient aujourd’hui, dans un hôtel de la place. Pour le vice-président de « Rewmi » c’est une mascarade pour embellir l’image du Président Sall.



« Macky Sall a juste envie d’avoir des images à l’international d’un président démocrate qui discute et dialogue avec son opposition », fait-il savoir dans les colonnes de « Vox Populi ».



Membre actif de la coalition « Mankoo Taxawu Senegaal », Déthié Fall trouve inconcevable de se mettre à la même table que le gouvernement alors que Khalifa Sall est toujours en prison et qu’il détient une immunité parlementaire. Pour rappel, un dialogue a été organisé le 1er Décembre 2016, et le « Rewmi » n’y avait pas participé. Déthie Fall considère que c’était juste du cinéma.



Le Rewmiste de poursuivre que lors de ce dialogue, sur pas mal d’engagements, il y a un bon nombre qui n’a pas été respecté. En effet, il considère tout simplement que ces dialogues ont un problème de crédibilité.