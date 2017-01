Conclave des socialistes du Baol ce week-end, Khalifa Sall plébiscité, Tanor Dieng discrédité Le parti socialiste ira aux législatives sous sa propre bannière et aura comme candidat à la Présidentielle de 2019, Khalifa Sall. C'est la résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire de la coordination régionale PS de Diourbel, ce week-end.

L'AG extraordinaire tenue ce week-end au conseil départemental de Diourbel par les socialistes a servi de tribune aux "verts" pour tirer à boulets rouges sur le secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng et sur son lieutenant, le député Cheikh Seck. "A la prochaine élection présidentielle, je peux vous certifier que Khalifa Sall sera le candidat du PS. De la même manière, nous présenterons une liste du PS aux législatives. Nous sommes tous avec Khalifa Sall", a ainsi soutenu le responsable socialiste du département Mamadou Kany Bèye. Il a par ailleurs dénoncé ce q'il qualifie d'acharnement du régime contre Barthélémy Dias en exigeant la fin des poursuites et dénoncé l'incarcération de Bamba Fall et compagnie et exigé de même leur libération.

