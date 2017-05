Concours général 2017: Scandale autour d’une fuite L’épreuve de Mathématiques du Concours général de cette année, qui a fuité et atterri entre les mains des élèves du lycée Thierno Seydou Nourou Tall, agace passablement Limamou Laye et le Prytanée militaire, qui demandent l’annulation et la reprise de la matière.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Comment un sujet du très prestigieux Concours général peut-il fuiter ? Les autorités académiques devront répondre à cette question après que l’épreuve de mathématiques de l’édition 2017 s’est retrouvée entre les mains des élèves du Lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Dans le cas présent, on ne sait pas encore comment les candidats, qui passaient cette matière, ont eu accès au sujet de maths.



Il faudra alors situer les responsabilités de cette fraude, qui risque de biaiser les résultats de cette compétition d’excellence très attendue par plusieurs établissements scolaires. L’enjeu est crucial en raison de l'importance du coefficient de l'épreuve des mathématiques au Concours général, et partant, pour le classement des meilleures écoles du Sénégal.



On comprend alors l’agacement des responsables du lycée Limamoulaye de Guédiawaye et du Prytanée militaire, qui trustent chaque année les premières places. Ils veulent savoir à quoi s’en tenir sur l’épreuve de mathématiques, craignant que leurs élèves ne soient lésés. Ils demandent donc l’annulation de cette épreuve et sa reprise pour conserver la crédibilité du Concours général. Sinon ils promettent d’introduire un recours, pour rétablir leurs chances.



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook