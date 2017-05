Concours international de Coran en Malaisie: Mouhamed Moudjtaba DIALLO de Dakar et Mame Diarra NGOM de Touba médaillés d'Or et de Bronze

Le Sénégal a remporté, hier samedi, la première et troisième place du Concours international de Coran, tenu en Malaisie.



Le Sénégalais Mouhamed Moudjtaba DIALLO, dakarois, s’est hissé au sommet auprès un long marathon parsemé de questions sur l’exégèse du livre saint et les arcanes de sa lecture.

La Sénégalaise Mame Diarra NGOM, de Touba, qui avait brillé au cours d’un concours de récitation coranique, il y a quelques mois, à Dubaï, a pris la troisième place. Il faut rappeler que ces deux candidats ont été sélectionnés à la suite d’un concours national organisé par la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal.



