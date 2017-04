Condamnation de Mbayang à la peine capitale en Arabie Saoudite, ses soutiens ne comptent pas baisser la garde La condamnation de Mbayang Diop à la peine capitale pour meurtre en Arabie Saoudite a causé le choc chez sa famille résidant à Yeumbeul-Sud dans la banlieue dakaroise. Ses proches et ses soutiens se disent déterminés à poursuivre le combat dans l'espoir de la voir recouvrer la liberté.

Toutes les requêtes relatives à l'assistance de la Sénégalaise Mbayang Diop, retenue dans une prison en Arabie Saoudite pour le meurtre de sa patronne, ont été introduites. Mais cela n'a pas empêché la justice saoudienne de la condamner. Du côté de sa famille, la nouvelle en a surpris plus d'un. " On l'a appris au même moment que tout le monde. Quand je l'ai eue au téléphone, elle pleurait, mais elle me disait pourtant que tout va bien. Chaque matin, elle lit le Coran dans une école", a rapporté son frère aîné, Mamadou Diop. Il soutient encore:" Le combat continue, on s'en remet à Dieu car on ne peut pas tout dire; mais on fera tout ce qui est en notre pouvoir et on remercie l'Etat du Sénégal qui a toujours été à nos côtés".



Pour sa part, le maire de la commune de Yeumbeul, Bara Gaye qui a été au-devant de la scène depuis l'arrestation de Mbayang Diop, aujourd'hui condamnée à la peine capitale par la justice saoudienne, a adressé une correspondance dans la quelle il déclare, " en ce jour de de malheur, suite à la triste nouvelle qui vient de m'être annoncée, tous les efforts de tes compatriotes Sénégalais pour te sauver n'ont certes pas empêché cette décision (...). Tes compatriotes ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour te tirer d'affaire".



Très affecté par cette nouvelle, Bara Gaye garde toujours espoir. "Malgré tout, je ne désespère pas. J'ai l'intime conviction que tu t"en sortiras, au plus tard dans six ans... A l'endroit de nos amis saoudiens à qui nous continuons de demander clémence, la seule chose que j'ai à dire est qu'aucune affaire passée devant les tribunaux, n'est exempte de toute erreur", écrit ainsi Bara Gaye.



Quant à l'organisation internationale des migrants HSF "Horizon sans frontières", elle rejette tout simplement ce verdict de la justice saoudienne tout en déplorant "l e consentement et et la faiblesse de l'Etat sur cette condamnation. " Il s'agit d'une erreur judiciaire vu que des zones d'ombres subsistent (homicide involontaire ou légitime défense). Par conséquent, le code criminel peut autoriser à une Cour d'appel, l'annulation de cette condamnation, déclare HSF dans une déclaration rendue publique.



D'ailleurs pour HSF, 'Etat du Sénégal a été le "premier à condamner Mbayang" alors qu'il aurait dû se prévaloir de la présomption d'innocence. "L'Etat devrait vider toute sa caisse noire (milliards), mobiliser tous les avocats du monde pour éviter pour éviter ce verdict qu'il n'a pas rejeté. HSF va appeler à a une manifestation dans les prochains jours en soutien à Mbayang Diop", assure le coordonnateur de la structure, Boubacar Sèye.



