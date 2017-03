Condamné à payer 13 millions à la Bicis, le ministre Mbaye Ndiaye nargue la justice

Par exploit de l’huissier Me Mamadou Nazir Fall, le 9 juillet 2015, la Bicis a décidé d’assigner en justice M. Mbaye Ndiaye pour non-paiement de la somme de 13 millions. Après s’être engagé à payer la dette en 54 mensualités, l’ancien maire devenu ministre n’a finalement pas respecté ses engagements.



Mieux, soutient la Bicis, la notification de clôture de compte qui lui a été adressée est restée sans effet.

En tout cas, attrait devant la justice, Mbaye Ndiaye qui n’a pas manifesté une volonté de payer sa dette et qui ne s’est pas présenté devant la barre, a été condamné par le juge.



Encore aujourd’hui, l’avocat de la banque, Me Cheikhou Sall et l’huissier commis aux fins d’exécution du jugement commercial par défaut réputé contradictoire du 25 novembre 2015 par le tribunal régional de Dakar sous le n°1206/2105, se heurtent à la résistance du ministre Mbaye Ndiaye.



Pour s’assurer que le débiteur de la Bicis n’a pas fait appel de la décision qui le condamne et consent à ne pas s’opposer à celle-ci, une requête a été adressée à Me Assane Sall, l’administrateur des greffes du tribunal de grande instance hors classe de Dakar.



