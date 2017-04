Condamnée à 4 ans de prison avec sursis: Ndèye Khady Guèye va allouer 500 millions à l’Etat

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Le verdict tant attendu est tombé. La Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Dakar a condamné ce jeudi, l’ancienne patronne du Fonds de promotion économique (Fpe) et son complice.

En effet, si Ndèye Khady Guèye écope de 4 ans de prison avec sursis, Babacar Mané est, lui, condamné à 2 ans avec sursis. Mais le juge dans son délibéré rendu ce jour, a condamné les prévenus à payer solidairement à l’Etat du Sénégal, la somme de 500 millions à titre de dommages-intérêts.

Pour rappel, l’ex-patronne du Fonds de promotion économique (Fpe) et son complice sont poursuivis pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et prise d’intérêts illégaux.

Mais lors du procès, l’Agent judiciaire de l’Etat avait réclamé la somme de 1,5 milliard Fcfa aux prévenus. Ses réclamations n’ont été que partiellement satisfaites par le juge.

Actusen.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook