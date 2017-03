Condoléances La célébre notaire et responsable de l’Apr, Me Nafissatou Cissé, est passée chez son "frère", le vice-président de Rewmi, Déthié Fall

Venue présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du père de son ancien frère de parti, la grande responsable de l’Apr sur le plan national et à Kaolack, Me Nafissatou Cissé a toujours entretenu d’excellentes relations avec Déthié Fall, vice-Président du parti Rewmi et a toujours été à ses côtés, dans les meilleurs comme les pires moments, depuis qu’ils se connaissent.



A sa suite, Serigne Mboup Pca de la SAR, accompagné de Mor Seck, Momar Guèye, Cheikh Sylla, est également venu aux Mamelles pour présenter ses condoléances et compatir à la douleur du vice-président de Rewmi.



Les Polytechniciens par le biais de l’amicale des diplômés de l’école Polytechnique de Thiés ( ADEPT) ont également fait le déplacement. M. El Hadji Thiam, président de ladite amicale, accompagné de Saliou Diop et de Baba Diankha, est venu également présenter les condoléances au nom de tous les polytechniciens du Sénégal et de tous les ingénieurs.



Le numéro 2 de Rewmi après avoir reçu avec beaucoup d’affection ces condoléances, a promis de rendre compte à toute la famille ainsi qu’au président Idrissa Seck.



Source: La tribune

