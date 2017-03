Conférence de presse: Khalifa Sall craque et fond en larmes

Dimanche 5 Mars 2017 à 23:42

La conférence de presse du maire Dakar de ce dimanche 05 mars a été riche en déclarations mais également en émotion. Evoquant l’affaire de la caisse d’avance, Khalifa Sall a dénoncé un manœuvre politique et fond en larmes dénonçant "une cabale ignoble et infamante et qu’il sait que sa famille a été meurtrie par toutes ces accusations infondées".



Khalifa Sall a craqué en évoquant le nom de sa mère qui a 86 ans et qui lui a demandé, "Mbaye, j'espère que ces accusations ce n'est pas toi qui l'a fait et qui a fondu en larmes ensuite. C'est ce qui m'a fait pleurer aujourd'hui'", lâche le maire de la capitale.



Et, après avoir repris ses esprits, c"est pour annoncer comme pour s'en excuser, que « c’est des moments de faiblesse et cela ne lui arrive pas souvent ».

