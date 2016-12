Conférence de presse du M23 : le mouvement salue l'amorce du dialogue politique

En conférence de presse, la COS M 23 s'est réjouie du dialogue politique saluant l'esprit d'ouverture du Président de la République, pour l'intérêt qu'il a accordé au front Manko Wattu Sénégal, par l'audience portant sur le processus électoral.



Un acte très fort qui concourt au renforcement de la démocratie et à l'apaisement du climat social, en sus de la garantie de l'observance scrupuleuse des principes et des droits des citoyens en matières électorales. Par ailleurs, le coordonnateur du mouvement Abdourahmane Sow exige du Président de la République de veiller au respect des accords qui ont été conclus par une mise en oeuvre parfaite et attentive aux meilleures conditions de déroulement des élections, au regard des différents cadres réglementaires.



Par contre Abdourahmane Sow et compagnie attendent du Président de la République Macky Sall " de proposer pour l'organisation des élections législatives, et pour d'autres à venir, une personnalité dont l'impartialité et la crédibilité ne souffrent d'aucune contestation. Et ainsi, offrir un arbitrage neutre pour l'expression libre et transparente de la volonté des Sénégalais".



Source rewmi quotidien