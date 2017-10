Conférence des Leçons apprises : S.E.M Tilinabo S. Mushingui, Ambassadeur des Usa à Dakar, « les services de sécurité et les gouvernements ne peuvent pas faire face à ces menaces terroristes, tout seuls » S.E Tilinabo S. Mushingui, Ambassadeur des Usa à Dakar, lors de la conférence des Leçons apprises tenue ce Jeudi avec la communauté régionale de l’Institut des Etats-Unis pour la Paix, a indiqué dans son discours, que « les services de sécurité et les gouvernements ne peuvent pas faire face à ces menaces terroristes, tout seuls ».

Face à la menace terroriste, S.E.M l’Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique appelle les communautés et les services de sécurité, à collaborer et comprendre que tous jouent un rôle important dans la justice et la sécurité des pays.



La conférence des Leçons apprises permet de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour freiner la menace terroriste dont sont victimes les 6 communautés (Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger, et Tunisie), toutes présentes à cette réunion présidée par M. . Mushingui.



Selon ce dernier, « nous faisons face à de nouveaux défis à la paix, à la stabilité et à l’état de droit, alors que nous subissons des menaces sur la sécurité des personnes et des familles ».



De ce fait, il informe que les services et les gouvernements ne peuvent pas faire face à ces menaces tous seuls.



Ainsi, il en appelle les communautés et les services de sécurité, à travailler en parfaite collaboration et comprendre que tous les deux jouent un rôle capital dans la justice et la sécurité des pays concernés.



Face aux représentants des différents pays susmentionnés, S.E.M Tilinabo S. Mushingui de dire « Vous avez surmonté des incompréhensions, des méfiances venues du passé, des ressources limitées, et des défis sécuritaires très importants, pour montrer qu’il est possible que la force publique et les citoyen =s travaillent ensemble afin de renforcer la sécurité ».



Le représentant de la diplomatie américaine de conclure, « ce que ces panélistes ont réussi à faire dans ces six communautés, servira d’exemple à d’autre pays dans la région, en apportant la preuve que, quand les communautés et les services de sécurité joignent leurs forces, ils sont plus forts ».







