Conférence épiscopale du Sénégal, de Mauritanie, du Cap-Vert et de Guinée-Bissau : Tout ce qu’il faut savoir sur l’année pastorale 2017-2018 Les Évêques de la Conférence Épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap Vert et Guinée Bissau ont tenu leur session de l’année pastorale 2017-2018, du 13 au 19 novembre 2017, au Grand Séminaire Interdiocésain Monseigneur Settimio Arturo FERRAZZETTA, à Bissau (Guinée Bissau).

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le mardi 14 novembre 2017, en présence de Monseigneur Mislav HODZIC, Chargé d’Affaires de la Nonciature Apostolique, représentant le Nonce, Monseigneur Michael W. BANACH, empêché pour des raisons familiales.



Dans son adresse, inspirée d’une lettre circulaire aux Évêques du Cardinal Fernando FILONI, Préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, sur le thème de la paternité spirituelle des Évêques envers leurs prêtres, Monseigneur HODZIC en a rappelé les fondements et les éléments bibliques.



Cette rencontre avec les Évêques de la Conférence Épiscopale a été aussi une occasion pour échanger sur la vie de l’Église universelle.



A la suite de cette rencontre, les Évêques, comme d’habitude, ont échangé sur la vie de chacune de leurs Églises diocésaines durant l’année pastorale 2016-2017.



En communion avec l’Église diocésaine de Bissau, les Évêques de la Conférence Épiscopale prendront part aux célébrations du Jubilé de ses 40 ans d’existence. Ils se réjouissent de l’invitation qui leur a été faite, et adressent leurs vifs remerciements et félicitations, d’abord à Monseigneur José CÂMNATE na BISSIGN, Évêque du Diocèse de Bissau, à Monseigneur José LAMPRA CÁ, Évêque Auxiliaire, et à tous les diocésains de Bissau.



Ils rendent également un hommage reconnaissant à Monseigneur Settimio Arturo FERRAZZETTA, pour le nouvel élan imprimé à l’œuvre d’évangélisation et l’œuvre sociale multidimensionnelle qu’il a déployée dans le pays. Sa devise épiscopale, « La vérité vous rendra libres » (Jn 8,32), garde toujours sa pertinence, vu le contexte sociopolitique du pays.



Ils prient Dieu, pour que les semences de l’Évangile, jetées en terre bissau guinéenne par les missionnaires depuis des siècles et spécialement après la création du diocèse, continuent de porter de beaux, bons et multiples fruits, et que l’Évangile de Jésus Christ s’enracine toujours davantage dans les esprits et les cœurs.





La session ordinaire de la Conférence Épiscopale offre toujours l’occasion d’élaborer l’exhortation, que les Évêques adressent aux catholiques pour le carême à venir.



Pour les aider à mieux vivre ce temps de grâce, les Évêques ont choisi comme thème, pour cette année pastorale 2017-2018 : « Le respect et la promotion du Bien Commun». Ils veulent ainsi aider tous les fidèles du Christ à prendre conscience de l’importance et de la place du Bien Commun, pour le développement effectif de nos pays, et à s’engager résolument à y contribuer, tous et chacun.



Avec les éclairages d’un expert, ils ont aussi réfléchi sur la pauvreté dans nos pays sous l’angle de la faim. Ce sujet est d’une brulante actualité dans nos pays et beaucoup d’autres dans le monde. Il constitue une grande préoccupation pour les Évêques, qui ne peuvent rester indifférents face aux souffrances des populations. Tout en encourageant tous les fidèles de l’Église à poursuivre leur engagement au service des pauvres, suivant la Parole du Christ : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger » (Mt 25,35), ils demandent aussi aux Autorités publiques de prendre leurs responsabilités pour le soulagement des populations.



Les Évêques saluent par ailleurs la belle initiative d’une Journée Nationale de la Nutrition, célébrée pour la première fois en Guinée Bissau, ce 18 novembre 2017.



Rencontres



Pendant la session, les Évêques ont eu à rencontrer plusieurs personnes et groupes :

Le Président de la République

Les Évêques ont rendu une visite de courtoisie au Président de la République de Guinée Bissau, Monsieur José Mário VAZ, qu’ils ont remercié d’avoir pris de son temps pour les accueillir. Ils l’ont informé ensuite sur la composition et le fonctionnement de leur Conférence Épiscopale, ainsi que sur le thème de leur exhortation aux catholiques pour le carême 2018. Ils ont enfin échangé avec lui sur l’actualité du pays.

Le Comité de pilotage de l’UCAO/UUZ

Pour le suivi de la réalisation du projet de l’implantation de l’Unité Universitaire de Ziguinchor (UUZ) de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), les Évêques ont eu une séance de travail avec les membres du Comité de pilotage dudit projet. Ils se réjouissent de l’état de son avancement, malgré des difficultés de parcours.

Les Délégués des Congrégations religieuses en Guinée Bissau

Une rencontre avec les Délégués des Congrégations religieuses a permis une meilleure connaissance mutuelle. Ces religieux et religieuses ont présenté leur « Conférence Vie Consacrée Guinée Bissau » (COVIC-GB), membre de l’Union Régionale des Conférences des Supérieur(e)s Majeur(e)s de l’Afrique de l’Ouest (URCAO), et ils ont fait part aux Évêques de leurs engagements missionnaires dans le pays.



Au cours de leurs travaux, ils ont aussi abordé les points suivants :

Élection du Bureau

Le mandat du bureau de la Présidence de la Conférence étant arrivé à son terme, les Évêques ont procédé à l’élection du nouveau bureau ainsi constitué :

Président : Monseigneur José CÂMNATE, Évêque de Bissau ;

: Monseigneur José CÂMNATE, Évêque de Bissau ; 1 er Vice Président : Monseigneur Paul Abel MAMBA, Évêque de Ziguinchor ;

: Monseigneur Paul Abel MAMBA, Évêque de Ziguinchor ; 2ème Vice Président : Monseigneur André GUEYE, Évêque de Thiès. Échos de la Panafricaine de Caritas Les Évêques qui ont pris part à la deuxième Assemblée de Caritas Afrique, tenue à Dakar du 17 au 21 septembre 2017, sur le thème : « Organiser le service de la charité : le Rôle des Évêques », ont fait un compte rendu de la rencontre à leurs pairs. De nombreux participants à l’Assemblée de Dakar ont apprécié son organisation et la qualité des travaux. La Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Tenant compte des nouveaux défis de notre monde, la Congrégation pour le Clergé a demandé aux Conférences Épiscopales de rédiger une nouvelle Ratio (charte) pour la Formation des prêtres dans leurs pays.

Vu l’urgence et l’importance d’un tel travail, les Évêques ont convenu de l’aborder dans les meilleurs délais.



Remerciements



Au terme de leur séjour en Guinée Bissau, les Évêques de la Conférence Épiscopale réitèrent leurs vifs remerciements à Monseigneur José CÂMNATE na BISSIGN, Évêque du Diocèse de Bissau et à Monseigneur José LAMPRA CÁ, Évêque Auxiliaire de Bissau, pour le bon accueil et l’hébergement dans un cadre propice, qui a permis un fructueux travail.



Ils associent aux remerciements Monseigneur Pedro ZILLI et tous les diocésains de Bafatá pour l’occasion qu’il leur donne de visiter leur diocèse.

Leur gratitude va aussi à l’endroit du Recteur du Grand Séminaire, Padre Bernardo Antonio GOMES et de toute l’équipe des Formateurs, pour leur disponibilité et les services rendus. Les Évêques invoquent sur eux et leur institution les bénédictions divines.



Ils expriment leur merci du cœur aux religieuses, à toutes les femmes et les bonnes volontés qui, chaque jour, ont tenu à les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ils les confient à la bonté de Dieu. Ils se réjouissent de l’invitation fraternelle des Missionnaires de PIME dans le cadre de la célébration des 70 ans de leur présence en Guinée Bissau, et les en remercient.



Ils remercient toute la famille diocésaine de Bissau : les prêtres, les religieux, les religieuses et les fidèles laïcs pour leur chaleureux accueil et pour toutes les marques d’attention. Ils prient Dieu afin que les célébrations du jubilé des 40 ans du diocèse soient une source intarissable de grâces et de bénédictions divines pour chacun.



Ils expriment leur respectueuse gratitude aux Autorités politiques et administratives de la Guinée Bissau pour l’hospitalité offerte et les facilités accordées pour leur bon séjour dans le pays. Ils implorent les bénédictions et grâces divines sur le pays et ses populations pour un meilleur avenir d’entente, de prospérité et de paix.





Fait à Bissau, le samedi 18 novembre 2017





Les Évêques de la Conférence

