Confidence: « Je suis l'amant d'une femme…sa famille et son mari me connaissent » Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 17:04 | | 0 commentaire(s)| Bonjour, mon nom est Charles, je lis régulièrement vos articles et je voudrais partager mon histoire afin de recevoir des conseils.

Je suis l’amant d’une femme qui vit en couple avec un autre homme. Ils ont deux enfants. Ma dulcinée et moi nous sommes tombés amoureux l’un de l’autre. Nous nous aimons sincèrement. Avant de me rencontrer, elle trompait déjà son mari et il le savait.



Elle m’a expliqué qu’elle n’était pas heureuse avec lui. A cause de ses enfants, elle ne peut pas quitter son homme. Ses parents savent qu’elle ne l’aime pas. Ils se disputent tout le temps mais malgré la souffrance morale et parfois physique qu’elle vit, ses parents refusent qu’elle quitte le père de ses enfants pour moi.



Elle leur a dit qu’elle m’aimait mais ces derniers sont contre notre relation. Son compagnon lui a dit qu’elle pouvait avoir une relation avec d’autres hommes mais il refusait catégoriquement qu’elle se mette en couple avec moi.



Il me déteste parce qu’elle est tombée amoureuse de moi et pas de lui.

Il l’a même frappée parce qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui. Une fois, il l’a traitée de prostituée en ma présence. Il a dit qu’il la gardait dans le foyer parce qu’elle était la mère de ses enfants. Je n’ai pas réagi pour ne pas envenimer la situation.



En fait, je ne comprends pas pourquoi il réagit ainsi, pourtant ce dernier a des relations avec d’autres femmes. Je souhaite que sa famille et son compagnon nous laissent vivre notre relation.



Quand j’ai demandé à ma chérie de faire un choix, elle m’a dit qu’elle attendait que ma situation financière soit stable pour quitter le père de ses enfants. Je ne comprends pas ce qui la retient encore auprès de cet homme. Il l’a même chassée de sa maison et ensuite, il est reparti la chercher. Je me demande si un jour, nous pourrons vivre notre relation en paix.



Merci de me donner des conseils.







