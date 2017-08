Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence: « Je suis vierge mais je viens de découvrir que je suis enceinte…Que faire? » Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2017 à 11:50 | | 0 commentaire(s)| On m’appelle M.D. Et j’ai récemment célébré mon 19e anniversaire.

Actuellement je fais face à un sérieux dilemme et une véritable confusion…Je suis enceinte, ce qui m’étonne au plus haut point. Mais là n’est pas le problème.

Le problème, c’est que je suis vierge et je ne me souviens pas avoir eu de relations sexuelles avec un homme.

J’ai tellement peur et je me sens si seule face à cette situation. Je n’arrive pas à dormir. Je suis encore à l’école et mon souhait était d’attendre de finir mes études avant de me lancer dans une quelconque relation amoureuse. Je voulais étudier sans prise de tête. Mais la vie est en train de me jouer un mauvais tour.

Il est vrai que j’ai un petit ami mais il n’y a rien de sérieux entre nous. Nous ne faisons que nous embrasser et nous faire de petits câlins. Il n’y a jamais eu de pénétration, juste des attouchements. Comment puis-je être enceinte tout en étant vierge?

Et depuis que je lui ai annoncé ma grossesse, il m’évite comme si je souffre de la peste. Je ne sais pas quoi faire.

Je n’ai jamais pensé que cela pourrait m’arriver. Ma vie s’écroule. Comment expliquer cela à mes parents pour qu’ils me croient puisque ceux-ci savent tous que je suis encore vierge.

Je m’adresse à vous pour avoir des conseils. Peut-être que des femmes sur cette plate-forme ont eu le même problème auquel je fais face aujourd’hui. Et j’espère de tout cœur, que vous pourriez m’aider à trouver une solution et si possible me dire ce qui a été la pièce motrice du petit être innocent vivant aujourd’hui dans le ventre de l’adolescente insouciante que j’étais avant cette découverte.

Que faire? …Aidez-moi s’il vous plait!





Accueil Envoyer à un ami Partager