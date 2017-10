Confidence: « Ma copine m’a quitté parce que j’ai échoué au BAC. »

Mon nom est Martin et j’ai 19 ans. Je viens d’échouer à mon examen de Baccalauréat et ma copine m’a quitté à cause de cet échec. J’ai beaucoup pleuré. Nous nous sommes rencontrés en classe de terminale. Je suis vraiment amoureux d’elle. Elle est très belle. Je prenais mon argent de poche pour lui acheter des unités et d’autres cadeaux. J’ai eu mon premier baiser avec cette fille. Nous avons prévu de nous marier dans 5 ans dès que nous aurions un emploi stable.



Chaque jour, on pouvait échanger entre 200 à 500 messages. On était tout le temps ensemble. Après l’annonce des résultats, elle m’a envoyé pour me dire qu’elle avait eu son BAC avec une mention « Assez bien » et que ses parents avaient décidé de l’envoyer poursuivre ses études en Europe. Elle m’a réconforté et m’a dit que je devais redoubler d’efforts pour avoir le BAC l’année suivante. J’étais vraiment triste. Elle a commencé à ne plus répondre à mes messages. Je l’ai appelé plusieurs fois, elle décrochait rarement mes appels et quand elle le faisait, elle me disait qu’elle préparait son départ.



Je l’ai presque suppliée pour avoir un rendez-vous…

Le jour de la rencontre, je l’ai attendu pendant deux heures. Je l’ai trouvé différente, elle est venue avec sa cousine et cette dernière me lançait des regards hautains. Elle avait changé de style et elle était maquillée. Elle ressemblait à un mannequin. Je lui ai demandé si elle m’aimait toujours. Sa cousine a éclaté de rire et lui a demandé de se dépêcher. Elle m’a pris de côté et m’a dit qu’elle ne pouvait plus continuer notre relation parce qu’elle ne voulait pas vivre une relation à distance. En plus, elle m’a expliqué que ses amies se moquaient d’elle parce que son copain avait échoué au BAC. Ainsi, elle préférait qu’on arrête notre relation. Je me demande si je peux la récupérer…



Donnez moi des conseils…