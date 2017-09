Confidence: « Ma copine préfère faire l’amour dans les lieux publics. »

Mon nom est Antoine et cela fait 3 ans que je suis en couple avec ma chérie. Elle est très travailleuse. Mon problème est que ma petite amie nous fait prendre des risques à cause de ses envies.



Selon elle, notre maison n’est pas un endroit pour passer à l’acte car elle trouve que c’est monotone. Elle veut toujours faire l’amour dans les restaurants, dans les jardins publics, dans les centres commerciaux, les magasins ou à la plage… Elle dit que c’est plus excitant.



En plus, elle dit qu’elle veut mettre du piment dans notre couple. Moi, personnellement, je ne vois pas le genre de plaisir qu’elle a, car à chaque fois je suis plutôt paralysé par l’inquiétude que des inconnus nous surprennent.



Moi, j’ai plutôt peur quand nous sommes dans ce genre d’endroits. Un jour, un policier a failli nous surprendre. En pleine nuit, nous avons couru avec nos vêtements entre les mains car, nous étions dans un jardin public.



Je lui ai expliqué que je ne peux pas supporter de telles sensations, « c’est trop fort pour mon cœur ».



Des gens pourraient nous surprendre et nous mettre en prison ou se moquer de nous. Elle se plaint et ose dire que moi je ne l’aime pas. Franchement, j’ai tout essayé pour la raisonner et lui faire comprendre que sa manière de se comporter, pourrait causer de gros soucis à notre couple.



Quand on est à la maison, elle refuse que je la touche. Elle me dit qu’elle n’a pas envie. Je lui ai même proposé de partir dans des résidences ou des hôtels pour changer, elle m’a dit non. Je ne sais pas quel genre de plaisir, elle recherche. Est ce qu’il y a des gens qui vivent la même situation ou qui ont déjà vécu la même situation? Merci de me donner des conseils !







Afrikmag