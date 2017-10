Confidence: « Ma mère envoie des messages à mon voisin de classe. »

Mon nom est Sébastien et je viens d’avoir 20 ans. Ma mère est tombée enceinte de moi quand elle avait 16 ans. Nous avons grandi ensemble. Parfois les gens pensent que nous sommes frère et sœur parce qu’elle ressemble à une jeune fille de 20 ans. Elle est vraiment très belle. Mon père ne m’a pas reconnu et ce sont mes grands parents maternels qui se sont occupés de moi.



J’admire beaucoup ma maman car elle s’est battue pour devenir une femme brillante. Elle gagne bien sa vie. Je connais mon père mais quand il a essayé de se rapprocher de moi après plusieurs années, ma mère a dit non. Elle ne voulait pas que je porte le nom de mon père. Je le vois de temps en temps et pour se faire pardonner, il me fait beaucoup de cadeaux.



Parfois, j’ai l’impression qu’il est toujours amoureux de ma maman. Cette dernière ne lui accorde pas d’importance. Elle a été blessée quand il a refusé de me reconnaître comme son fils quand elle est tombée enceinte. Ma maman est ma meilleure amie, on se raconte tout et je remarque tout de suite quand quelque chose ne va pas chez elle.



Je suis dans une nouvelle université, et je suis devenue très proche de mon voisin de classe. Je l’ai même invité chez moi car il vivait dans une résidence universitaire.



Ma maman a accepté qu’il vienne vivre avec nous.

A ma grande surprise, j’ai remarqué que ma maman se faisait de plus en plus belle, elle faisait la cuisine pour nous et elle passait plus de temps à la maison. Elle voyageait moins. Je lui ai demandé s’il y avait un homme dans sa vie, elle m’a dit non. Un jour, j’ai pris le portable de mon ami pour prendre des chansons et je vois qu’il reçoit un message d’une certaine personne, çà m’a intrigué parce que la personne avait le même prénom que ma maman. J’ai lu le message et elle a écrit: « Tu me manques, çà me fait la peine de devoir mentir à mon fils. »



J’étais tellement en colère que j’ai demandé à mon voisin de partir de chez moi. Je suis vraiment fâché avec ma mère car je trouve qu’elle m’a manqué de respect. Je préfère qu’elle se mette en couple avec une personne de son âge.



Est ce que c’est normal qu’une mère fasse ça à son fils? Je me sens humilié, donnez moi des conseils.