Confidence: « Mon copain pratique l’abstinence avant le mariage et ça m’énerve »

Mon nom est Clarisse et j’ai 24 ans. Je souhaiterais savoir si c’est obligatoire de vivre l’abstinence avant le mariage. Mon copain et moi, nous nous connaissons depuis notre enfance. Nous avons grandi ensemble mais nous ne sommes pas membres de la même église. Il m’a dit que dans leur église, il est formellement interdit d’avoir des relations sexuelles avant le mariage. Au début, je trouvais cela intéressant mais ça commence vraiment à m’énerver, car à chaque fois que je veux qu’on se retrouve seuls, il trouve toujours une excuse pour inviter ses amis.

Selon lui, c’est pour ne pas tomber dans la tentation. Il est toujours puceau mais moi je ne le suis plus. Avant qu’on ne se mette en couple, j’avais un petit ami avec qui on ne pratiquait pas l’abstinence. Finalement, je l’ai quitté parce qu’il était infidèle.

Mon copain actuel et moi, nous étions les meilleurs amis et ensuite nous sommes tombés amoureux l’un de l’autre. Il ne voulait pas qu’on s’embrasse sur la bouche parce qu’il trouvait que c’était un chemin qui menait au sexe. Je lui ai dit qu’on devait le faire s’il m’aimait vraiment. De temps en temps, il me fait des bisous rapidement sur la bouche.

Je commence à perdre patience et je lui ai fait comprendre que pour moi c’était important qu’on ait une intimité. Il m’a dit qu’il en avait parlé à son père spirituel et ce dernier lui a dit que je devais venir dans leur église parce que notre relation ne sera pas acceptée.

Pour moi, c’est incroyable que d’autres personnes interfèrent dans notre relation et décident si elle doit marcher ou non. Je suis vraiment amoureuse de lui mais je refuse de quitter mon église pour aller dans la sienne, car je pense qu’on ne doit pas imposer sa religion à son partenaire.

J’aimerais savoir si d’autres personnes ont eu le même problème que moi. Merci de me donner des conseils.





