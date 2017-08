Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence : « Mon mari m’a abandonnée parce que je suis très accro à la nourriture »… Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2017 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Je suis une Camerounaise âgée de 34 ans et cela fait bientôt cinq ans que je me suis mariée. Mon mari a une très bonne assise financière et il approvisionne suffisamment la maison en ressources alimentaires.



A bas âge, je n’avais pas eu l’occasion de manger régulièrement à ma faim parce que mes parents étaient pauvres. Comme j’ai les possibilités de manger à ma faim, je n’hésite pas une seule seconde.

Seulement, je ne savais pas que mon addiction pour la nourriture allait avoir des conséquences négatives sur ma vie conjugale. Depuis que mon mari a constaté que je mange beaucoup, il ne reste plus à la maison, il n’a plus mon temps. C’est à peine s’il passe les nuits à la maison. La grande partie de son temps c’est dehors, Je suis à ses yeux comme un pot de fleur.

J’ai même arrêté de manger comme avant mais il ne me regarde toujours pas. Je lui ai demandé pardon pour ma gourmandise, il a accepté mais il ne change pas de comportement envers moi. Je ne sais pas ce que je dois faire pour que mon mari devienne comme au début de notre relation. S’il vous plaît j’ai besoin de vos conseils, aidez-moi avec des idées pour reconquérir le cœur de mon mari.





