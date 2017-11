Confidence : ``Mon mec ment tout le temps``

Bonjour Fleur,

Je suis avec un homme charmant, très gentil mais son plus grand défaut, c'est le mensonge. Il ment trop sur sa vie. On en a parlé, il dit que c'est plus fort que lui. Je veux l'aider mais je ne sais pas comment m'y prendre. Il ne fait pas de mal mais il ne peut pas mentir sur sa vie ainsi. J'ai besoin de vos conseils s'il vous plait.





Réponse de fleur

C'est un problème sérieux de vivre ainsi. Les gens mentent pour plusieurs raisons. Soit c'est par pudeur, pour cacher leur sentiment, soit pour juste être intéressant ou encore pour se faire vivre la qu'on aimerait vivre. Alors on crée un scénario, un personnage...pas facile. Du moment où votre mec a pris conscience de son problème, c'est déjà un grand pas.



Allez tout doucement, cherchez à savoir la source du problème et communiquez avec lui, mais il doit être sincère avec vous. Il faut qu'il ait confiance en lui et en vous. Ne le jugez pas lorsqu'il se confie à vous, votre conversation doit être franche et ouverte. Puis avec le temps, essayez d'inclure ses proches parce que c'est un vrai combat. Bonne chance!!!









afriquefemme.com