Confidence:« Mon neveu a engrossé les deux nièces de ma femme… »

Mon nom est Pierre.| Je suis vraiment déçu actuellement. Je traverse une grosse crise à cause de mon neveu . C’est le fils de mon cousin. Il m’ a supplié de le recevoir chez moi pour que ce dernier poursuive ses études. Il venait d’avoir son BAC et son père qui est planteur, l’a inscrit dans une grande école en ville. Ma femme et moi, nous vivons également avec ses deux nièces qui apprennent la couture.

Nous avons donc accepté de recevoir le fils de mon cousin. Quand il est arrivé chez moi, il était très poli et ne sortait pratiquement jamais de la maison. Il est assez réservé comme jeune homme. J’étais vraiment content de savoir qu’il ne fumait pas et ne buvait pas de l’alcool. Il s’est adapté peu à peu au mode de vie de la ville. J’ai remarqué qu’il était très timide et n’avait pas beaucoup d’amis. Un jour à mon retour du boulot, j’ai entendu des cris, je suis rentré et j’ai vu les nièces de ma femme qui se disputaient.



Personne ne voulait expliquer la cause de la dispute.

Ma femme et moi, nous avons mis cette dispute sur le compte d’une crise d’adolescence. Nous n’étions pratiquement pas là à cause du boulot. J’ai donc confié la maison à mon neveu. En mon absence, je lui demandais de bien surveiller les personnes que fréquentaient les filles. Je ne voulais pas qu’elles tombent enceinte.

Un matin, l’une de mes nièces se plaignait de douleur au ventre nous l’avons conduit à l’hôpital, c’est là que nous avons appris qu’elle était enceinte et qu’elle avait avalé un comprimé pour faire passer la grossesse. J’étais vraiment en colère car mon neveu n’avait pas été vigilant. Je lui avais demandé de surveiller les filles.

Ma femme et moi, avons questionné sa nièce pour connaître l’auteur de sa grossesse celle ci ne voulait pas nous donner son nom. Absorbés par la nouvelle, nous ne nous sommes pas rendus compte que la deuxième nièce était malade. Nous l’avons conduite à l’hôpital, et là, le médecin nous a annoncé qu’elle était également enceinte.

Comment allons nous expliquer à leurs parents que leurs filles étaient tombées enceintes?

J’ai remarqué que mon neveu n’était vraiment pas inquiété par ces deux nouvelles. J’en ai parlé à ma femme qui a demandé au gardien de nous expliquer ce qui se passait dans la maison, en notre absence.

C’est là que nous avons appris que les deux nièces se faisaient la guerre parce qu’elles étaient toutes les deux tombées amoureuses de mon inconscient de neveu. Il a fini par avouer qu’il était l’auteur des deux grossesses. Je ne comprends pas ces jeunes. Que faire de mon neveu?

