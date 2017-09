Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence: « Son mari et elle m’ont draguée pour avoir un enfant de moi… » Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2017 à 22:59 | | 0 commentaire(s)| Mon nom est Vanessa et je souhaiterai que vous partagiez mon histoire.

J’ai 22 ans et je cherchais désespéramment du boulot après l’obtention de mon BTS. Je devais soutenir mon diplôme. J’ai déposé mon dossier un peu partout. Et un jour, j’ai vu une offre d’emploi, une structure de ventes de produits de consommation recherchait une jeune femme bilingue pour être l’assistante de direction.

J’ai tout de suite postulé car je parlais couramment l’anglais, en plus du français. En effet, mes parents m’avaient payé des cours pour que j’aie toutes les chances de décrocher un job.



Deux jours plus tard, j’ai reçu un coup de fil d’une dame. J’ai passé un entretien et je suis devenue l’assistante d’une très belle femme, élégante. J’étais vraiment agréablement surprise, car quand je suis rentrée dans son bureau, tout était luxueux.

J’ai commencé à travailler pour elle. J’étais vraiment éblouie par sa manière d’être. Elle m’a donnée une prime pour changer ma garde-robe et m’a donnée l’adresse d’un magasin. Je portais maintenant des vêtements très chics.

Un soir, elle m’a invitée chez elle. Sa maison était magnifique. J’ai rencontré son époux. J’ai constaté qu’ils n’avaient pas d’enfants. En présence de ma patronne, son mari a commencé à me faire des compliments. Il m’a dit que j’étais très belle. J’étais vraiment gênée. A ma grande surprise, ma patronne a commencé à me complimenter également. Elle m’a dit que son mari et elle voudraient me parler.



J’avais peur, j’avais qu’une envie m’en aller rapidement. Je les écoutais et ma patronne m’a dit qu’elle et son mari désiraient avoir un enfant mais qu’elle n’avait pas le temps de tomber enceinte, alors elle voulait que je devienne la maîtresse de son mari, le temps que je tombe enceinte et je leur donne l’enfant. Elle a proposé de tripler mon salaire si je restais discrète.



C’était incroyable, je lui ai demandé pourquoi elle n’adoptait pas un enfant ou pourquoi elle n’avait pas recours à une mère porteuse.



Elle m’a dit qu’elle préférait que ce soit moi, c’est tout. Ce couple me faisait vraiment peur, j’ai donc démissionné. Qu’auriez-vous fait à ma place ?



Afrikmag





