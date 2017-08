Confidence: « je veux laisser mon copain vendeur de fruits qui s’est occupé de moi…Que faire? »

J’ai par la suite rencontré un jeune homme quand j’avais 16 ans, et heureusement pour moi, il m’a fait retourner sur les bancs de l’école. Il vendait des fruits dans la rue juste pour pouvoir payer mes frais de scolarité. Il a ensuite eu un boulot en tant que conducteur de camions et a pu ainsi m’envoyer à l’université.





Maintenant je travaille en tant qu'avocate, le problème présentement est que je sens que je ne peux plus continuer dans cette relation parce que j’ai l’impression que mon petit ami a un niveau trop bas pour moi et il n’est pas le genre de mari que j’aimerais avoir.



Comment puis-je lui dire qu’il n’est pas mon genre d’homme sans le blesser?



Je suis reconnaissante qu’il m’ait envoyée à l’école et s’est occupé de moi toutes ces années, j’en suis consciente mais je ne peux plus continuer dans cette relation et à m’afficher avec lui aux yeux de tous. Je veux quelqu’un de mon rang social et non un conducteur de camion.



Comment vais-je me présenter devant mes collègues avec lui? Je ne sais plus quoi faire…Aidez-moi s’il vous plait!





Afrikmag