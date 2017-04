Conflit au Soudan du Sud: un rapport de l'ONU accuse Juba

Le rapport établi par un groupe d'experts, précise que les offensives menées par des milices et des soldats Dinka, groupe ethnique du président Salva Kiir, sont à la base de la famine au Soudan du Sud.



Selon ce rapport, le gouvernement du président Salva Kiir est également responsable de la plupart des combats dans le pays. Ses combattants Dinka, indique le rapport, viennent d'acquérir de nouvelles armes. Des armes lourdes et des hélicoptères d'attaque, précise le rapport.



Un porte-parole du président Salva Kiir a rejeté les accusations et a déclaré que le rapport était partial et que ceux qui l'ont produit, ne sont pas des experts.



Les auteurs du rapport demandent un embargo sur les armes contre le Soudan du Sud. Une première demande d'embargo avait été rejetée par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies.



bbc afrique