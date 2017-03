Conflit au sein du Ps: Guéguerre entre "pro Khalifa" et Jean-Baptiste Diouf (maire de Grand-Dakar) Une guéguerre s'installe entre "pro Khalifa" et Jean-Baptiste Diouf à Grand-Dakar. Une sorte de prolongement du conflit entre l'édile de la capitale et la direction du Parti socialiste. La reprise de la délégation de signature attribuée à la deuxième adjointe du maire de Grand-Dakar, lundi dernier, par le maire lui même, crée la polémique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

L'harmonie ne règne plus entre le maire de Grand-Dakar Jean Baptiste Diouf et sa deuxième adjointe, Aïssatou Fall. La cause, l'édile socialiste a repris depuis lundi, la délégation de signature faite jusque-là à la présidente des femmes socialistes du département de Dakar.



Aïssatou Fall estime qu'un tel acte relève simplement du fait que le maire, Jean-Baptiste Diouf a décidé de rallier Benno Bokk Yakaar (BBY) alors qu'elle demeure toujours fidèle à la coalition Taxawu Dakar. Parce que, dit-elle, la coalition dirigée par Khalifa Sall lui a permis de devenir aujourd'hui, Haut conseiller des collectivités locales.



La présidente des femmes socialistes de Dakar se désole cependant du caractère politique d'une telle option. Selon elle, tout cela sonne comme un acharnement contre les "pro-Khalifa" et une suite logique du combat mené contre le maire de Dakar par ses frères de parti.



La conséquence, souligne-t-elle, deux volontaires qui servaient à l'Etat-civil de Grand-Dakar ont été renvoyés à la ville. Autre répercussion, Aïssatou Fall craint pour le travail d'une trentaine d'agents contractuels à la mairie de Grand-Dakar et dont les contrats arrivent à terme, ce mois-ci. Elle dit qu'elle ne sera pas surprise si éventuellement, les contrats de ces agents "pro-Khalifa" ne sont pas renouvelés. Il faut dire que ce fait a même créé des incitants à la mairie entraînant une plainte en vue contre le neveu de la deuxième adjointe au maire.



Selon Aissatou Fall, il y a effectivement eu des querelles et insultes entre partisans des deux bords et juste une petite fenêtre a été cassée. Concernant la plainte contre son neveu, elle souligne avoir entendu en parler, mais son neveu n'a pas encore été convoqué.



L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook