Congo-Brazzaville : Un Sénégalais tué, un autre dans le coma

La série de drames de nos compatriotes à l’étranger continue. Djibril Bacary Traoré a été tué au Congo Brazzaville. Âgé d’une trentaine d’années et originaire de Tambacounda, il a été abattu par balles. En effet, les malfaiteurs voulaient cambrioler sa boutique située à Pointe Noire. Il n’a pas pu se défendre et a pris la poudre d’escampette. Seulement, il n’a pas pu s’échapper face à ces malfaiteurs prêts à lui faire la fête. Une balle l’a atteint à la poitrine et il a perdu la vie sur le coup.



Ses compatriotes qui se sont exprimés au micro de la RFM, sonnent l’alerte. Selon eux, ces cas de meurtre sont récurrents au Gabon où l’insécurité gagne du terrain. Ils dénombrent quatre braquages dans la semaine.



Auparavant, renseignent-ils, la veille de ce malheur, des hommes qui avaient le même accoutrement, s’étaient présentés auprès d’un autre commerçant sénégalais qui se trouvait dans sa boutique. Les malfaiteurs ont usé de leurs armes pour tirer quelques coups de fusils à l’endroit du boutiquier. Plus chanceux que Djiby Traoré, il est actuellement dans le coma au niveau de l’hôpital de Brazzaville.



Avant de lui tirer dessus, les visiteurs indésirables avaient pris le soin de vider tout l’argent qui se trouvait dans la caisse du jeune boutiquier. Nos sources expliquent que toutes ces scènes de violence se déroulent en plein jour sans que personne n’ose intervenir.



Pour l’heure, les compatriotes vivants au Congo demandent l’assistance des autorités sénégalaises pour le rapatriement du corps.