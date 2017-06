Congo : Les Responsables « apéristes » remontés contre leur leader Macky Sall d’avoir investi un militant du PDS à Pointe-Noire

C’est la consternation chez les responsables «apéristes à Pointe-Noire (Congo), à la suite de la publication des listes d’investitures pour les Législatives du 30 juillet prochain. Et pour cause, les hommes et femmes qui avaient été choisis par leurs soins pour prétendre aux investitures pour les législatives ont été zappés par la direction du parti.



Selon eux, celui qui a été choisi par le Président Macky Sall pour briguer le poste de député à Pointe-Noire est tout simplement un militant du Parti démocratique sénégalais (PDS).



En tout cas, affirme Thierno Sy, Coordonnateur de l’APR Pointe-Noire, qui était un des candidats à la candidature à la députation, « Aboubacry Ngaïdo dit Abou, investi par Macky Sall à Pointe-Noire, n’est pas membre du parti. On ne le connaît pas dans notre coordination. Il n’est pas de l’APR. Nous sommes avec Macky depuis 2008. Depuis lors, nous sommes, ici, et nous ne le connaissons pas militant de l’APR. Il militait au PDS. Il n’est pas des nôtres. Comprenez donc notre surprise de voir son nom sortir et qu’on nous dise que c’est lui qui est le candidat de l’APR à Pointe-Noire», clame Thierno Sy dans les colonnes de Voxpop.



Réunie mercredi dernier, à Pointe-Noire, la Coordination de l’APR a dénoncé ce choix. Aussi, elle a souligné que «plus de 90% des militants et responsables désapprouvent ce choix et sont consternés .



D’ailleurs, même les responsables du PDS qui sont, ici, ont été surpris de son investiture par l’APR. Car il est un des leurs, jusqu’à preuve du contraire. C’est comme si des gens autour du Président voulaient saborder le parti au Congo, alors que tout le monde sait que le Congo est un fief de Macky Sall. C’est nous, militants de Pointe-Noire, qui avons payé sa caution en 2012 pour la Présidentielle».