Consécration – Xane D’Almeida élu pour la troisième fois consécutive meilleur meneur de la saison en NM1

« Je suis très content d’obtenir ce trophée encore une fois et c’est d’autant plus gratifiant que j’ai bataillé pour retrouver mon niveau après ce qu’il m’est arrivé (rupture du tendon d’Achille) et une telle opération, nous a-t-il confié. Ce qui devait être une année de transition se concrétise finalement très bien, car j’ai pu retrouver mon niveau assez vite.



D’un point de vue collectif, le début de championnat a été très compliqué. Certains joueurs ne rentraient pas forcément dans les attentes du coach et du club. Ce n’est pas l’habitude ici de changer en cours de saison mais c’était impératif pour ne pas aller à la catastrophe. C’est un petit club avec un petit budget.



Aujourd’hui le groupe vit de mieux en mieux. Au début l’objectif était le maintien, puis ça a été les playoffs. Maintenant, je suis persuadé qu’on peut créer des grandes surprises. »



Source : BeBasket