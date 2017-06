Conseil Constitutionnel : Les 6e et 7e juge prêtent serment, ce jeudi

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Les deux membres supplémentaires du Conseil constitutionnel vont prêter serment ce jeudi 29 juin, à Dakar.Il s'agit de Seydou Nourou Tall, ancien procureur général près la Cour d'appel de Saint-Louis, et Bousso Diao Fall, ancien procureur général près la Cour d'appel de Saint-Louis.

Cette dernière devient la 2e femme à intégrer le Conseil après Mireille Ndiaye (2002-2010).Seydou Nourou Tall est, quant à lui, professeur des universités, titulaire de chaire en droit public et sciences politiques à l'Ucad (Université Cheikh Anta Diop de Dakar).

Les deux membres sont, donc, attendus ce jeudi à l'audience solennelle de prestation de serment, prévue à la Cour suprême.Ils vont compléter le nouveau Conseil constitutionnel qui, à la faveur du référendum du 20 mars 2016, passe de 5 à 7 membres.

Seneweb.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook