Conseil constitutionnel : Bousso Diao Fall et Seydou Nourou Tall installés officiellement

Jeudi 29 Juin 2017

Les nouveaux membres du Conseil constitutionnel Bousso Diao Fall et Seydou Nourou Tall, ‘’respectivement ancien procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis et professeur des universités, titulaire de chaire en droit public et sciences politiques’’ ont été installés ce jeudi matin lors d’une une audience solennelle de prestation de serment à la Cour suprême.



Le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées, sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la constitutionnalité des lois organiques, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation et plus généralement, sur tous les conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation et entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Conseil Constitutionnel



Le Conseil Constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République et des Députés à l’Assemblée nationale et en proclame les résultats.



Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement, ou son décès ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ces cas.



Il exerce en outre les compétences qui lui sont dévolues par les articles 46 et 47 de la Constitution lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l’Assemblée nationale.

