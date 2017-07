Conseil constitutionnel: Les 7 "Sages" déménagent encore

Le Conseil constitutionnel change pour la troisième fois de locaux. Par un communiqué d’hier, le président de ladite juridiction, Pape Oumar Sakho, porte « à la connaissance des citoyens, que le siège et l’ensemble des services du Conseil Constitutionnel sont transférés à l’adresse suivante : Rue Ng 96 zone 17 Ngor-Almadies. (Rue de l’immeuble Philip Morris)". Le document poursuit : « A compter de la date de parution de la présente annonce, toutes les correspondances destinées au Conseil Constitutionnel pourront comporter cette nouvelle adresse et toutes les formalités qui impliquent la présence physique de l’intéressé, y être accomplies ».



Ce déménagement du Conseil Constitutionnel s’explique d’après les sources, par l’exiguïté de ses locaux actuels et l’augmentation du nombre de ses membres, passé il y a quelque semaines, de 5 à 7 avec la nomination des magistrats Bousso Diao Fall et Seydou Nourou Tall.