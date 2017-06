Conseil constitutionnel : Les deux nouveaux juges ont prêté serment

C’est officiel. Il faut parler de 7 sages du Conseil constitutionnel en lieu et place de 5. L’institution s’est enrichie de deux nouveaux membres nommés par décret il y a quelques jours. Mame Bousso Diao Fall et Seydou Nourou Tall, respectivement magistrat et Professeur titulaire de droit à l’université de Dakar, ont prêté ce jeudi, serment à la Cour suprême.



Ils rejoignent le cercle très fermé des sages du conseil constitutionnel. L'augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7, figure sur les quinze (15) points de la réforme constitutionnelle proposés par le Chef de l’Etat, Macky Sall, au référendum du 20 mars 2016.