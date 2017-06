Conseil constitutionnel: les nouveaux membres appelés à inscrire leurs actions dans le respect de la Constitution

Le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho a invité, jeudi, les deux nouveaux membres de cette juridiction à inscrire leurs actions dans le respect de la Constitution et à exercer leurs fonctions en "toute impartialité".



’’En tant que membres du Conseil constitutionnel, supportez les obligations nouvelles que met en votre charge, le législateur organique afin de garantir votre indépendance et la dignité des fonctions que vous allez exercer’’, leur a-t-il dit lors de leur prestation de serment, à la Cour suprême.



Le président du Conseil constitutionnel leur a rappelé que pendant toute la durée de leur mandat, ils ne pourront pas exercer certaines activités incompatibles avec l’exercice des missions de la juridiction.



Par leur profil et leur parcours respectifs, a-t-il souligné, les deux nouveaux membres "reflètent à la fois l’image harmonieuse des idéaux sur lesquels reposent" leur institution.





Il a indiqué que ’’ces nouveaux membres traduisent la complémentarité indispensable entre la théorie et la pratique du droit’’.



’’C’est une fierté d’avoir été choisie pour siéger à l’auguste assemblée. Ce n’est pas évident d’en arriver là. Je vais tout faire pour respecter l’obligation de réserve et l’impartialité que je viens de prêter dans ce serment qui est un sacerdoce pour nous’’, s’est engagé l’ancien procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis, Bousso Diao Fall.



S’il reconnaît la difficulté de la tâche qui les attend, Seydou Nourou Tall, professeur des universités, titulaire de chaire en droit public et sciences politiques, n’en promet pas moins qu’ils comptent tout faire, en toute dignité et loyauté, sachant que le regard du peuple sénégalais est fixé vers eux.