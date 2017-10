Conseil des droits de l’Homme de l’Onu : Les femmes de Benno Bok Yakaar saluent le leadership incontesté de Macky Sall

La coordination Nationale des femmes de Benno Bokk Yakaar s’est réunie ce Mercredi pour se prononcer sur la situation nationale. Les femmes de Benno Bok Yakaar expriment toute leur fierté à l’endroit du Président Macky Sall à la suite de succès diplomatiques.



Notre pays le Sénégal vient d’etre élu au conseil des droits de l’Homme de l’Onu avec un score très honorable, deux ans après sa brillante élection au conseil de sécurité comme membre non permanent le 15 Octobre 2015.

Les femmes de Benno Bok Yakaar saluent le leadership incontesté du chef de l’Etat reconnu en Afrique et partout dans le monde.



Cette marque de confiance placée en la personne de son Excellence le Président Macky Sall traduit toute la dimension d’homme d’Etat, de diplomate avéré ; d’homme de consensus et de dialogue incarné par le chef de l’Etat sénégalais.





Les femmes de Benno Bok Yakaar se réjouissent de la priorité accordée par son excellence le chef de l’Etat, aux programmes sociaux et qui ont un impact direct sur le vécu quotidien des sénégalaises et sénégalais.



Les femmes de Benno Bok Yakaar ont eu à mesurer à sa juste valeur l’impact de la vision révolutionnaire, audacieuse et novatrice, de son excellence le chef de l’Etat dans tous les secteurs d’activités notamment les domaines social, économique, et culturel.



Les femmes de Benno Bok Yakaar réitèrent tout leur soutien au président de la Coalition Benno Bok Yakaar et s’engagent à lui assurer une victoire éclatante au 1er tour de l’élection présidentielle de 2019.



Pour la Coordination des Femmes Benno Bok Yakaar

La Présidente Nationale

Ndeye Mariéme Badiane