Conseil des ministres: Macky Sall demande un audit foncier de la zone des Niayes

Le président de la République Macky Sall a demandé au Gouvernement de procéder à l’audit foncier de la zone des Niayes, dans la perspective de préserver les périmètres horticoles, a appris l’APS.



"Le président de la République demande au Gouvernement de procéder à l’audit de la zone des Niayes, dans la perspective de préserver les périmètres horticoles et invite le Premier ministre à préparer la tenue, avant fin juin 2017, du premier Conseil national de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi parvenu à l’APS.



En outre, le chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement la nécessité de poursuivre et d’intensifier à Dakar et dans les villes du Sénégal, l’exécution du Plan national de Rénovation urbaine (PNRU).



Macky Sall a aussi appelé à prendre toutes les dispositions requises, pour l’exécution correcte du projet "Baraka", dans les délais fixés avec les partenaires de l’Etat, et de veiller au relogement effectif des occupants actuels du site, officiellement recensés, dans les nouveaux logements à leur affecter.