Conseil des ministres délocalisés, vers un nouveau cycle consacré à la revue générale des réalisations

Le chef de l’Etat a annoncé mercredi en conseil des ministres qu’il entamera un nouveau cycle de Conseils des ministres délocalisés "consacré à la revue générale des réalisations", a appris l’APS. Le président de la République a informé le gouvernement qu’il "entamera un nouveau cycle de Conseils des ministres délocalisés consacré à la revue générale des réalisations", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Cette série de réunions intervient après les conférences territoriales d’évaluation de "l’état d’exécution des programmes d’investissement prioritaires de l’Etat tenues par les gouverneurs de Région". Macky Sall a rappelé que les conseils des ministres délocalisés lancés à Saint-Louis, en 2012, sont "l’expression de sa volonté résolue de territorialiser nos politiques publiques et de rompre un clivage ancien entre Dakar et le reste du pays".



"En effet, les Conseils des ministres délocalisés ont permis de recentrer l’action stratégique de l’Etat dans chacune des quatorze régions du pays en les dotant d’un véritable projet de territoire, fruit de la consolidation des aspirations légitimes des populations et ont abouti à l’élaboration d’un vrai programme territorial de l’Etat qu’il convient d’évaluer", selon le communiqué.



La région de Dakar a abrité en juillet 2016 la dernière réunion du Conseil des ministres décentralisés.



Source aps.sn