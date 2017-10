Conseil interministériel franco-sénégalais : Dionne et plusieurs membres de son gouvernement à Paris

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne co-préside avec son homologue français Edouard Philip un séminaire intergouvernemental, demain jeudi à Paris. Le chef du gouvernement sénégalais à la forte délégation est attendu dans la capitale française aujourd’hui, peu après le Conseil des ministres.



Mouhammed Dionne sera accompagné entre des ministres Amadou Bâ (Finances), Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et sécurité publique) Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Mansour Faye (Hydraulique), Mame Mbaye Niang (Tourisme), Mansour Elimane Kane (Pétrole et Gaz), Dr Thierno Dieng (Environnement).



Les questions de défense et de sécurité, d’immigration et d’économie, notamment avec les découvertes de gaz et pétrole seront au menu de cette rencontre entre les deux chefs de gouvernements. Selon L’As, il est prévu également des rencontres sectorielles entre différents ministres des deux pays pour discuter de coopération.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook