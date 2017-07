Conséquences des fortes pluies de ce week-end: Tambacounda et Kolda comptent leurs morts

Depuis plus d’une semaine, la majeure partie du territoire est arrosé par de fortes pluies avec des conséquences souvent dramatiques. Les populations font face à des inondations occasionnant une perte en vies humaines et de nombreux dégâts matériels.



A Malème Hodar (Kaffrine), un bâtiment s’est effondré samedi à la suite de fortes précipitations accompagnées d’un vent violent, tuant une fillette de 3 ans. Même décor à Sinthiou Malène (Tambacounda), où un enfant de 4 ans victime a été victime de trauma crânien, hier, dimanche, après l’affaissement d’un mur.



Un malheur ne venant jamais seul, le même jour, un nommé Seydou Ndiaye, âgé de 18 ans, est mort noyé hier, dans un marigot où il se baignait en compagnie de ses camarades. Dans le sud du pays, Kolda a enregistré 122,6mm de pluies ces dernières 48 heures. Conséquence: un enfant de 6 ans est emporté par les eaux de ruissellement, des maisons et plusieurs bâtiments administratifs dont le palais de justice, sont sous les eaux.



(Source ; L’Observateur)



