Construction d'infrastructures municipales : Amadou Bâ promet des stades à Niary Tally et Patte d'Oie Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 12:12

Tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Amadou Bâ sillonne la capitale depuis le début de la campagne, à la chasse aux voix. Et dans cette quête, il accorde une importance majeure aux préoccupations des jeunes des quartiers qu’il visite. C’est ce qu’il a répondu, hier, au cours d’un meeting organisé à Grand-Dakar par la section locale de Bby, aux jeunes de Grand-Dakar et Niary-Tally qui réclamaient un terrain de sport, précisant qu’il porterait personnellement le message auprès du Président Macky Sall.



Mais ne s‘en arrêtant pas là, les jeunes ont aussi soumis au ministre un projet d’aménagement du terrain dans l’espoir qu’il serait approuvé par le président de la République. Ce que le ministre de l’Economie et des Finances et du Plan a trouvé légitime et pertinent, en promettant d'y donner suite.



Ainsi, face à ces jeunes, la tête de liste départementale de Bby a pris l’engagement que « Niary Tally va bénéficier d’un terrain et d’un stade ». Et dans le même ordre d’idées, il annoncera que « Patte d’oie également aura un stade ». « Car les parcelles assainie ont leur stade, alors pourquoi pas vous ! », a lancé un Amadou Bâ, très enthousiaste.



Le responsable ‘’apériste’’ des Parcelles assainies a aussi souligné que la commune de Grand-Dakar a un problème d’assainissement et d’aménagement. Et selon lui, « le problème sera bientôt réglé, car on prendra tout en charge avec M. Diene Farba Sarr, ministre de l’Aménagement du territoire ».



Auparavant, le ministre a effectué une visite au marché Dior de l’unité 20 et au marché Eglise de l’unité 7 des Parcelles assainie, en compagnie des délégués des marchés.et il a souligné à cette occasion, qu’il faut sédentariser les ambulants et régler les problèmes de canalisations qui sont bouchées en cette période hivernale.



« Je ne sais pas qu’il y avait autant de Pmi et Pme dans ce marché. Je vais demander aux investisseurs de venir voir les allées pour mieux organiser le milieu », a-t-il dit.







Voxpopuli

