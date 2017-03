Construction de la mosquée Massalikoul Djinane, plus de 5 milliards déjà injectés selon Serigne Bass Abdou Khadre Le porte-parole du Khalife général des Mourides a apporté des précisions sur la vérité des chiffres. Selon Serigne Bass Abdou Khadre, plus de 5 milliards ont déjà été investis par le Khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké pour la construction de la mosquée Massalikoul Djinane.

Dans une démarche participative, les talibés mourides ont apporté leur contribution à la construction de la mosquée pour rentrer dans les bonnes grâces de Serigne Touba.



A terme, Massalikoul Djinane sera la plus grande mosquée du pays et sans doute, d'Afrique de l'Ouest. Ses dimensions sont effectivement remarquables. Massalikoul Djinane ("les chemins du paradis", en arabe) pourra accueillir 7 000 fidèles dans la grande salle de prières.



L’aire des femmes attenante aura, elle, une capacité de 3 000 places. Et encore, il faut ajouter l’esplanade extérieure qui, lors des temps forts comme le mois de ramadan, pourra contenir jusqu’à 20 000 personnes. Quant au principal minaret, il culminera à 75 mètres – c’est sept de plus que celui de l’actuelle grande mosquée de Dakar.

Le coût de la mosquée est pour l’instant estimé à 13 milliards de F CFA, et celui de l’ensemble du complexe, à un peu plus de 30 milliards.



Comme pour tous les lieux de culte, l’État n’intervient pas dans le projet, mais la mairie devrait travailler à la réhabilitation des environs du site. Pour Dakar, les retombées économiques seront énormes: située entre les deux plus grands marchés de la ville, la mosquée devrait changer le paysage urbain et modifier la sociologie du quartier.



