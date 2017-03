Construction du pont de Rosso, la BAD accorde plus de 6 milliards au Sénégal La BAD (Banque africaine de développement) a décidé d'injecter 6,285 milliards de francs au Sénégal pour la construction du pont de Rosso dans le cadre d'un prêt. Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ a procédé à la signature de l'accord, hier.

Ce projet d'infrastructure régionale d'un coût global de 57,482 milliards de francs CFA constitue une réponse favorable à une vieille doléance des populations du Sénégal et de la Mauritanie, en particulier celles riveraines du fleuve Sénégal, a assuré le ministre Amadou Bâ.



"Cette infrastructure moderne qui répond aux normes et standards internationaux, contribuera à améliorer les conditions de transport des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce pont constitue également un chaînon essentiel sur le corridor transafricain Lagos-Dakar-Tanger-Le Caire", assure-t-il encore.



Selon lui, " c'est un choix politique fort des deux Etats qui visent à renforcer l'intégration et la coopération en Afrique", a expliqué l'argentier de l'Etat. Alors que pour sa part, le directeur du bureau régional de la BAD Afrique de l'ouest a, lui, salué la collaboration entre son institution et le Sénégal.



source: l'AS Quotidien

