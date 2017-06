Construction et réhabilitation des sites religieux catholiques : Macky Sall alloue plus de 5 milliards de FCfa à l’Église

Le chef de l’État a décidé d’octroyer plus de 5 milliards de FCfa à l’Église catholique pour ses grands projets. Ces montants serviront à la construction de nouvelles infrastructures à Popenguine et la rénovation des édifices de sept diocèses, dont chacun recevra 250 millions de FCfa. C’était au cours d’un «ndogou», vendredi dernier.





Le président de la République Macky Sall a reçu, vendredi dernier, l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal (Adeccs), des femmes, des membres du Laïcat, des mouvements d’actions catholiques entre autres.



Le chef de l’État, dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, a partagé le « Ndogou » avec ces représentants de l’Église catholique. Il a réaffirmé, au cours de cette rencontre, sa volonté de construire les édifices de l’Église catholique.





Il a promis à ses hôtes de réhabiliter beaucoup de ces édifices et de moderniser ses sites de pèlerinage comme le sanctuaire de Popenguine. D’après le vice-président de l’Adeccs, Etienne Diène, le président Macky Sall a décidé d’allouer, à chaque diocèse du Sénégal, une somme de 250 millions de FCfa. Ce qui donnera un montant de 1,7 milliard de FCfa.



En plus de cette somme, le président de la République va octroyer 3,4 milliards de FCfa, au site religieux de Popenguine pour la construction de nouvelles infrastructures, en particulier le nouveau sanctuaire. Estimé à 1,7 milliard de FCfa, le nouveau sanctuaire sera construit au sommet d’une colline et permettra aux pèlerins d’avoir une vue sur la mer.



Le chef de l’État s’est engagé également à soutenir le projet Saint Paul de Grand-Yoff qui est évalué à plusieurs milliards de FCfa et qui tient à cœur tous les fidèles catholiques de l’Archidiocèse de Dakar.



Le Sanctuaire de Saint Paul permettra d’accueillir les grandes manifestations de l’Église catholique. Les cadres chrétiens ont salué la générosité du président la République. « Nous saluons ce geste du chef de l’État », a lancé Etienne Diène. Les cadres catholiques ont pour leur part, manifesté leur volonté de participer à la construction et à la bonne marche du pays.







Cependant, ils souhaitent que le président de la République les consulte dans certains dossiers. « Nous ne voulons pas être mis à l’écart », a souligné M. Diène. Il a rappelé que l’Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal (Adeccs) œuvre, depuis plusieurs années, au développement social en participant à la lutte contre la pauvreté. Le président de la République avait accueilli, la veille, (jeudi 15 juin), les évêques du Sénégal avec qui il avait eu un entretien.



