Construisez plus rapidement avec nos briques ... pour un bâtiment solide...avec La Compagnie Générale Amarsy (CGAS) Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 23:57 commentaire(s)| La Compagnie Générale Amarsy (CGAS) est une entreprise 100% sénégalaise spécialisée dans la fabrication de différents types d’agglos (briques), de bordures, de nervures et de pavés (autobloquants).

Bureau : 31, Mermoz 2 Pyrotechnique-Dakar/Sénégal

Usine : Bargny sur la Route Nationale 1

Téléphone : +221 78 125 51 90

+221 33 860 88 98

Email : cgas7512@hotmail.fr









- Nous sommes une société de fabrication de briques, hourdis, nervures, bordures de route et pavés-autobloquants.

- Le choix des matériels associés à la précision de notre outillage performant assurent la conception de notre produit ainsi que la qualité garantie de votre construction.

- Grâce à l’expérience dans ce secteur depuis plusieurs années CGAS, unit élégance et design pour offrir des produits de qualité avec une attention particulière sur le soin des détails.

- Nous fournissons les plus grandes entreprises de construction

- La certification de nos produits attestées.

