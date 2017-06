Contestation des investitures: Le sabre de Macky Sall s'abat sur Maguette Ngom et Ansoumana Danfa

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 09:02

Le Président Macky Sall a encore sévi contre les rebelles de la coalition Benno Bokk Yakaar. Après Ibrahima Abou Nguette, il a fin aux fonctions de Ansoumana Danfa et Maguette Ngom à la présidence de la République.



Leader du Mouvement pour l’action et la citoyenneté/ Authentique et coordonnateur de Domou Reswmi, Danfa était chargé de mission à la présidence.



Quant à Maguette Ngom, chef de file du parti dénommé Nouvelle intelligence pour le développement de l’Afrique(Nida), il était conseiller spécial à la présidence.



Ces deux compagnons de la première heure du président de la République, avaient fait des sorties dans la presse pour contester les investitures aux Législatives. Trois figures de la Convergence des jeunesses Républicaine (Cojer ) seraient aussi dans le viseur du chef de l’Etat pour avoir critiquer ouvertement ses choix.



Il s’agit, selon Vox Populi, de la coordinatrice de la Cojer, Thérère Faye, par ailleurs directrice générale de la Case des Tout-petits, Babacar Lô Ndiaye et Amadou Niang, tous les deux, chargés de missions à la Présidence de la République.

