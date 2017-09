Contestations du PS : Ibrahima Sène du PIT sort le grand tacle contre Ousmane Tanor Dieng « Il est incompréhensible et inadmissible que l’Alliance pour la République s’accapare de la part du lion », a déclaré hier, le porte-parole adjoint du Parti socialiste, Me Moussa Bocar Thiam, pour s’indigner après la publication de la liste des membres du dernier gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne, de la portion congrue octroyée obtenue.

Mais, du côté du Parti de l’indépendance et du travail (PIT), la réponse ne s’est pas fait attendre. Ibrahima Sène dont le Parti (PIT) a un seul ministre dans l’attelage gouvernemental, n’en fait pas un problème. Il a sorti le grand tacle contre le Parti d’Ousmane Tanor Dieng, estimant qu’en son temps,



il n’a jamais existé ce qu’il réclame aujourd’hui. « Nous (PIT), quand nous étions alliés avec le Parti socialiste, il n’y a jamais une règle de partage. Le Parti socialiste avait une part régalienne, le PS avait trois ministres, le PIT un ministre. Quel est le problème ? », s'interroge le secrétaire général en charge des qestions économiques au PIT.



« En tout cas, si c’est le PS qui le pose maintenant, c’est son problème. Ce n’est pas le mien et je ne pense pas qu’il puisse être un problème pour le Parti de l’indépendance et du travail », a-t-il soutenu. C’est dire que pour cette affaire, Macky Sall et son parti, ont donc un soutien de taille contre le PS.





