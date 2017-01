Contraint à l'exil, Yaya Jammeh n'aura obtenu qu'une faveur, partir avec sa mère Il aura fallu cinq heures d'intenses négociations en présence des Présidents Condé de la Guinée et Abdou Aziz de la Mauritanie pour trouver une solution. Selon les informations du quotidien Libération, Jammeh réclamait tout, mais finalement, il n'a rien obtenu à part quitter Banjul avec sa mère Asombi Bojang qui était au bord des larmes.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2017 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Comme le révélait le journal Libération, Jammeh avait fait comprendre au Président Mauritanien qu'il était prêt à quitter le pouvoir si on lui accordait l'amnistie et lui laissait ses biens en plus de son statut d'ancien chef de l'Etat mais il demandait également à rester à Kanilaï, son village encerclé présentement par des militaires de la CEDEAO et des soldats Gambiens. Jammeh a reformulé les mêmes propositions pourtant rejetées par le Président élu Adama Brrow et les chefs d'Etat de la CEDEAO. Niet catégorique de tous ses interlocuteurs. Les mêmes sources renseignent que Jammeh a tenté de jouer une dernière carte en réclamant la présence lors des pourparlers de l'homme d'affaires Amadou Samba qui lui est proche, et qui s'est réfugié à Dakar après voir fait acte d'allégeance à Barrow. Pour gagner du temps, il demandera que les négociations soient suspendues pour lui permettre de prier. Une doléance accordée alors que les nerfs commençaient à être tendus du côté de la CEDEAO, qui avait lancé un message clair: dès que les chefs d'Etat partiront, elle allait lancer l'assaut sur le palais State House. Une menace qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque Jammeh s'est finalement résolu à quitter le pouvoir avec une seule condition, que la CEDEAO garantisse son intégrité physique.

source: libération

